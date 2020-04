Auto botst op werfwagen die kantelt op snelweg: file op de A19 VHS

22 april 2020

08u22 0 Zonnebeke File door een ongeval, het is iets wat in coronatijden veel minder het geval is dan voorheen. Op de A19 in Beselare was het woensdagmorgen toch nog eens van dat. Een auto reed er achteraan in op een werfwagentje.

De botsing gebeurde rond 6.45 uur op de A19, in de richting van Kortrijk. De bestuurder van een Opel Zafira reed daar om nog onbekende reden achteraan in op een werfwagentje van het wegenwerkenbedrijf Tibergyn uit Gullegem. Door de klap ging de aangereden wagen aan het slingeren. Het voertuig botste tegen de aarden middenberm en kantelde. De bestuurder bleef ongedeerd, net als de automobilist die de aanrijding veroorzaakte. Zijn voertuig kwam tot stilstand in het midden van de rijweg. Door het ongeval waren de twee rijstroken in de richting van Kortrijk versperd, het verkeer moest over de pechstrook. Rond 8 uur was de hinder voorbij.