Auto belandt in gracht en tegen boom na botsing op kruispunt

23 juli 2020

18u37 0

Op het kruispunt van de Briekestraat met de Tresorierstraat in Zonnebeke gebeurde donderdag in de vooravond een ongeval. Een Skoda Octavia en een Citroën Berlingo kwamen er in botsing. Door de klap werd de stuurloze Skoda naast de weg gekatapulteerd. Het voertuig raakte een gemetselde duiker, belandde half in de gracht en botste tegen een boom. De bestuurster, een jonge vrouw, bleef ongedeerd. Ook in de Citroën Berlingo raakte niemand gewond. Het ongeval veroorzaakte geen noemenswaardige verkeershinder.