Assisenproces voor man die Aziatische maîtresse vermoordde en in brand stak

25 maart 2020

Allicht in het voorjaar van 2021 start in Brugge het assisenproces tegen een Zonnebekenaar die in november 2016 zijn Vietnamese maîtresse ombracht. Nadien dumpte hij haar stoffelijk overschot in een gracht in Geluwe, en stak het in brand. Het duurde twee jaar voor de zaak werd opgehelderd.

De toen 27-jarige John V. uit Zonnebeke leerde, toen hij beroepshalve nu en dan in Japan verbleef, de frêle Nguyen Thi Xuan kennen. De Vietnamese en de West-Vlaming begonnen een affaire, niettegenstaande V. bij ons een partner en een kind had. Toen zijn minnares dat ontdekte, was ze daar allerminst mee opgezet. Toch liet ze zich een tijdje later door V. overhalen om naar ons land te komen. Zonder dat ze het wist, tekende ze daarmee haar doodsvonnis.

Lichaam gedumpt

Op 21 november 2016 landde Nguyen Thi Xuan in België. V. haalde haar op en reed richting Zonnebeke. In Ledegem hield hij halt en vermoordde hij de vrouw. Het tengere slachtoffer maakte geen schijn van kans tegen de beer van de vent waarmee ze een relatie was begonnen. V. reed, met het stoffelijk overschot in zijn wagen, nadien nog naar zijn woning. Dezelfde avond dumpte hij het lichaam in een gracht langs de Beselarestraat in Geluwe en stak het in brand. Ruim twee maanden later, op oudejaarsdag, trof een groepje jagers het verkoolde lichaam aan.

Moordenaar is contactpersoon

Ondanks onvermoeibaar speurwerk duurde het bijna twee jaar voor de identiteit van het slachtoffer kon achterhaald worden. Het zorgde voor een doorbraak want op haar visumaanvraag stond de naam van de Zonnebekenaar vermeld als contactpersoon. V. werd opgepakt en zit sinds begin november 2018 in de cel. De man riskeert levenslang.