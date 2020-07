Alle gemeentelijke evenementen tot eind oktober geschrapt, mondmasker op meer plaatsen verplicht Erik De Block

31 juli 2020

14u27 0 Zonnebeke Het schepencollege van Zonnebeke heeft beslist om alle gemeentelijke evenementen tot eind oktober te annuleren.

Het gaat onder meer over de kermis in Zonnebeke begin september en Park in het kasteeldomein, Film in het Park, Ontbijt in het Park (23 augustus), Passchendaele Kerremesse in september en de eerste editie van de Smultoer bij de Boer (6 september).

Bijkomend is beslist dat evenementen waar meer dan 100 personen worden verwacht, en geen organisatie van de gemeente zijn, niet kunnen doorgaan in Zonnebeke. Het dragen van een mondmasker wordt verplicht vanaf 12 jaar op alle publieke en private parkings, in alle wachtrijen van handelszaken, openbare gebouwen en het containerpark.

“Zonnebeke is tot nog toe gespaard van grote uitbraken van het coronavirus en dat hebben we te danken aan de volgehouden inspanningen van alle bewoners”, zegt burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980). “We willen het ook zo houden. Om die reden hebben we, zoals veel andere gemeenten, een aantal bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen.”

De speelpleinwerking en alle jeugd- en sportkampen gaan wel door. “Uit alle studies blijkt dat kinderen geen besmettingsgevaar vormen”, zegt schepen van Jeugd Koen Meersseman (#Team 8980).