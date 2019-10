Algemeen directeur gaat na een jaar bij de gemeente al weg, “het is een heel spijtige zaak” Erik De Block

16 oktober 2019

19u57 2 Zonnebeke Zoveelste coup de théâtre in Zonnebeke. De gemeente moet terug op zoek naar een nieuwe algemeen directeur want Sigurd Verstraete diende vandaag zijn ontslag in. Hij blijft wel nog tot eind januari in Zonnebeke. “Het is een heel spijtige zaak”, reageert burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980).

Door een wijziging van het gemeentedecreet spreken we niet langer van een gemeente- of stadssecretaris maar van een algemeen directeur. Sigurd Verstraete heeft een loopbaan van ongeveer twintig jaar bij de gemeente Heuvelland achter de rug. De gemeenteraad koos daar voor de OCMW-secretaris als algemeen directeur en werd Sigurd Verstraete zijn adjunct.

In januari van dit jaar trad hij in dienst als algemeen directeur van de gemeente en het OCMW in Zonnebeke. “De voorbije maanden leerde ik Zonnebeke kennen als een sterke, gestructureerde organisatie”, aldus Sigurd Verstraete. “Vooral de ondersteuning door en wisselwerking tussen de gemeentelijke diensten en overlegorganen maken van Zonnebeke een geoliede machine. Daartegenover zorgen de projecten en ambities van zowel de politici als de administratie voor heel wat uitdagingen. Zonnebeke is met zijn gemeentebestuur, OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf Memorial Museum Passchendale 1917 een organisatie met veel potentieel.”

Hij blijft dus nog tot eind januari zijn functie uitoefenen om samen met de beleidsmensen en de administratie het meerjarenplan 2020-2025 te finaliseren. Het plan komt op de gemeenteraad van december. “Ik had vandaag een gesprek met de algemeen directeur”, aldus burgemeester Dirk Sioen. “We waren content over zijn werk. Hij is een heel rustige mens. Neen, er waren geen problemen.”

Blijkbaar gaat Sigurd Verstraete zijn job bij de gemeente Heuvelland terug opnemen. “Dat is privé en kan ik daarop niet antwoorden”, zegt Sioen. Sigurd Verstraete is momenteel met ziekteverlof. Normaliter tot eind deze week. Maandagavond fungeerde communicatieambtenaar Bo Vandenberghe als waarnemend algemeen directeur.

Het is zeer de vraag wat nu eigenlijk de juiste reden van zijn vertrek is… Vorig jaar diende Francis Claeys als algemeen directeur zijn ontslag in en haalde toen bijzonder zwaar uit naar de burgemeester. Stafmedewerker Niels Vermeersch was een tijdlang waarnemend algemeen directeur opdat de dagdagelijkse werking van het gemeentebestuur niet in het gedrang zou komen. Ondertussen werkt hij niet meer voor de gemeente Zonnebeke en begon enkele maanden geleden bij de intercommunale Leiedal. Nadien werd vanaf juli Philippe Awouters zes maanden waarnemend algemeen directeur. Hij is de gewezen OCMW-secretaris van Kortrijk.

De zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur kan dus starten. “De vorige keer was er nog een tweede kandidaat geslaagd en gaan we die persoon aanschrijven”, zegt burgemeester Dirk Sioen. “Is die persoon niet beschikbaar, dan moeten we een nieuwe vacature uitschrijven.”