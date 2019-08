Afscheid van vermoorde Freddy (72): “Jammer dat je op deze manier je rust hebt gevonden, veel te vroeg” LSI

16 augustus 2019

12u33

Bron: LSI 0 Zonnebeke In Zonnebeke is vrijdagvoormiddag in de aula van het uitvaartcentrum afscheid genomen van Freddy Pissonnier (72). De man werd op 8 augustus in de tuin van zijn woning in het Boudewijnpark met messteken om het leven gebracht tijdens een burenruzie. “Wat je overkomen is, verdiende je niet”, klonk het in de afscheidswoorden van zoon Yoni.

In de aula van begrafenissen Derveaux kwamen tweehonderd familieleden, vrienden, kennissen en buren bij elkaar voor het afscheidsmoment. Zoon Yoni, dochter Yana en de drie kleinkinderen van Freddy herinnerden hem als een lieve pa en een trotse pépé. “Je dood kwam onverwacht en is onbegrijpelijk. Er was geen laatste woord, geen brief, enkel herinneringen.”

“Ik kan nog altijd niet geloven dat het zo moest eindigen”, zei Yana. “Jammer dat je op deze manier je rust hebt gevonden, veel te vroeg”, vulde Yoni aan. “Wat je is overkomen, verdiende je niet.”

‘Papa’ van Stef Bos, ‘Afscheid van een vriend’ van Clouseau en ‘Hey pa’ van Niels Destadsbader zorgden voor de muzikale omlijsting.

Freddy was een gepensioneerd carrossier en vrachtwagenchauffeur en een van de eerste bewoners van de wijk Boudewijnpark in Zonnebeke. Hij woonde er nog samen met zijn dochter. Dansen en muziek uit de jaren ’60, ’70 en ’80 waren zijn ding. Maar net de luide muziek die regelmatig uit zijn boxen galmde, was de aanleiding voor de ruzie die zich op 8 augustus ontspon met buur Pieter V. Zijn tuin grenst aan die van Freddy, enkel gescheiden door een wandelpad. In de tuin van Freddy stak V. hem tijdens die ruzie met enkele messteken neer. Sindsdien zit hij in de cel. Hij legde volledige bekentenissen af.