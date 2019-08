Afscheid van ereburgemeester Dirk Cardoen (80),

“je was een fantastisch persoon, een rasechte volksmens die zo graag onder de mensen was” Erik De Block

10 augustus 2019

14u00 0 Zonnebeke In een bomvolle Sint-Martinuskerk in Beselare vond zaterdag de uitvaartplechtigheid van ereburgemeester Dirk Cardoen (80) plaats. Op vier maanden na, was hij twaalf jaar burgemeester van Zonnebeke. Eerder was hij lang schepen en gemeenteraadslid. Na zijn wekelijkse kaartavond in café d’Oude Timmerie in Zonnebeke is hij vorige week donderdag op weg naar huis overleden door een hartfalen.

Dirk Cardoen was getrouwd met Rita Ghekiere en was de vader van twee kinderen Benedicte en Piet. Er zijn daarnaast zes kleinkinderen Léon, Jérôme, Romain, Elisa, Marcel en Stella. Op de kist lagen zijn burgemeesterssjerp en de Vlaamse Leeuw.

Zijn vier oudste kleinkinderen haalden in het begin van de uitvaartplechtigheid elk om beurt herinneringen op aan ‘opaatje’. “Je stond zo positief in het leven, je beloofde me om me later met de auto te leren rijden”, vertelde de oudste kleinzoon Léon. De homilie werd vervangen door een toespraak van schoonzoon Robert Van Eygen, zaakvoerder van restaurant Pacific Eiland in Ieper. “Ik moet mijn beste vriend los laten”, klonk het. “Dat sappig taaltje van jou.”

“We hadden samen nog heel wat te gaan. Je was een laatbloeier. Je trouwde laat, je werd laat zelfstandig landmeter expert. Je werd laat burgemeester. Met jouw in ons midden was het hier de hemel. Alles was aanwezig om lang te leven. Je was een fantastisch persoon. Een ‘guitiggaard’. Speels, op zijn eigen manier ondeugend.”

Robert Van Eygen stond ook stil bij het verkeersongeval. Dirk Cardoen belandde met zijn Audi langs de Foreststraat in Zonnebeke in de gracht en overleed. Volgens het parket zou hij onwel geworden zijn. Er waren geen andere inzittenden. “Jouw groot hart liet ons in de steek”, aldus schoonzoon Robert. “Er waren geen remsporen. Geen bloed of hartverscheurende taferelen. Het gezegde ‘het leven hangt aan een zijden draadje’ is hier heel toepasselijk”

“Je was een rasechte volksmens die zo graag onder de mensen was. Je was een voorbeeld en liet met jouw levenswijsheid een grote indruk na. Je was de sympathiekste schoonvader die ik me kon inbeelden. Na een gelukkig en rijkgevuld leven moeten we je nu laten gaan.”

Een weerklonk een spontaan applaus. Net voor de offergang was er op een groot scherm een projectie van foto’s van burgemeester Dirk Cardoen. Uiteraard waren veel politici aanwezig. Onder meer burgemeesters Emilly Talpe (Ieper) en Sandy Evrard (Mesen). Ook gewezen burgemeesters onder meer Maurice Bourgois (Zonnebeke), Jan Durnez, Luc Dehaene, Pol Breyne (allen Ieper) en Johnny Goos (Wervik). Burgemeester Dirk Sioen voerde het schepencollege van Zonnebeke aan. Ook veel gemeenteraadsleden en ex-gemeenteraadsleden uit Zonnebeke tekenden present. Evenals veel van zijn partijgenoten van N-VA.

Op het bidprentje schreef de familie onder meer: ‘Een eeuwige twintiger, steeds in de mood voor iets nieuw en avontuurlijks. De zon in huis en nooit hebben we je horen zagen of klagen. Je was gebeten door de politiek maar gelukkig geen bijtend politieker. In ieder geval was je een loepzuivere Vlaming met het hart de juiste plaats. Je was fier op jouw dorp en zijn stoet en ooit wel lid geweest van elke Beselaarse vereniging. We zijn er vrij zeker van dat je hierboven iedere avond je Duvelke zal blijven krijgen.’