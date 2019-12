Abonnement speelpleinwerking wordt iets duurder Erik De Block

29 december 2019

Een abonnement voor een halve of volledige dag op de speelpleinwerking Klabetter in Zonnebeke wordt iets duurder. De gemeenteraad keurde de nieuwe tarieven goed. Voor een halve dag wordt het voor de volledige zomervakantie zestig euro, in de plaats van vijftig euro. Wie kiest voor een volledige dag gaat 120 euro moeten betalen. Een verhoging met twintig euro. De speelpleinwerking is een organisatie van de gemeentelijke jeugddienst.

“De tarieven zijn sinds 2012 niet meer aan een update onderworpen”, aldus schepen van Jeugd Joachim Jonckheere (#Team 8980). “Door de stijgende kosten en de uitbreiding van de werking is er een update van de tarieven nodig. De dagprijs blijft wel behouden op zes euro.”

William Doom (Lijst Passendale) betreurde de verhoging van de abonnementen. “Eerder verhoogde ook al de prijs voor de buitenschoolse kinderopvang ’t Bondgenootje en zijn het nu weer gezinnen met kinderen die worden getroffen”, aldus William.

De speelpleinwerking vindt plaats op vier locaties in Zonnebeke, Passendale, Geluveld en Beselare.