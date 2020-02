Aantal inwoners in Zonnebeke stijgt, dankzij Ieper Erik De Block

01 februari 2020

10u14 1 Zonnebeke Zonnebeke telde begin dit jaar 12.505, dat zijn er 22 meer dan vorig jaar.

“Iets meer dan 600 mensen hebben zich in het afgelopen jaar ingeschreven in onze gemeente”, weet schepen Jan Vandoolaeghe (#Team 8980). “De meeste nieuwkomers kozen voor Beselare. De grootste instroom kwam uit Ieper. We danken onze groeicijfers aan de goede ligging van onze gemeente dichtbij de A19 en de beschikbaarheid van betaalbare bouwgrond. Voeg daaraan toe dat onze regio goed zit wat betreft tewerkstelling en dat er nog volop groene ruimtes zijn. Allemaal redenen om zich in onze gemeente te vestigen.”

Verdeeld over de verschillende deelgemeenten gaat het voor Zonnebeke om 4.636 inwoners, Passendale 3.105, Beselare 2.659, Geluveld 1.631 en Zandvoorde 474. In totaal waren er 98 geboorten en 115 overlijdens. De dienst Burgerzaken noteerde 577 vertrekkers en 616 nieuwkomers.