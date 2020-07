Aannemer springt op snelweg in vrachtwagen met bewusteloze trucker: “Het was net als in een film, maar ik deed wat ik moest doen”

Zonnebeke

Pedro Bruggeman (42) uit Beselare heeft op gevaar van eigen leven een stuurloze, rijdende vrachtwagen doen stoppen op de E403 in Oekene. De trucker was getroffen door een beroerte en zat bewusteloos achter het stuur. “Ik deed gewoon wat ik moest doen, zonder veel na te denken”, zegt Pedro, die zeven jaar geleden zelf levensgevaarlijk gewond geraakte bij een ongeval. “Het was net als in een film.”