96-jarige man sterft in brand na hevige gasontploffing Hans Verbeke

19 mei 2020

09u01 196 Zonnebeke In de Haringstraat in het West-Vlaamse Passendale, bij Zonnebeke, is dinsdagochtend een hoogbejaarde man om het leven gekomen in een brand. Die ontstond na een zware gasontploffing.



De hulpdiensten werden om 7.30 uur opgeroepen. Bij aankomst stond de volledige woning al in lichterlaaie. Blussers van de posten Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle en Ieper gingen de vlammen te lijf. Na een uurtje vonden ze op de benedenverdieping het stoffelijk overschot van de 96-jarige bewoner. De weduwnaar werd naar verluidt aangetroffen in de keuken. Een branddeskundige kwam tot de conclusie dat de brand het gevolg is van een ontploffing aan het gasfornuis van de bewoner. Michel Dejonckheere gebruikte een gasfles om te koken. Daar is iets mee misgelopen. Dat zijn woning grotendeels in hout is opgetrokken, versnelde de hevige brand alleen maar.