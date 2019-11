90-jarige botst aan wegversmalling frontaal op tegenligger LSI

Zonnebeke Aan een wegversmalling op de weg tussen Oostnieuwkerke en Passendale zijn dinsdagavond twee wagens frontaal op elkaar gebotst. Een 90-jarige automobilist en zijn echtgenote raakten gewond.

In de Grote Roeselarestraat in Passendale is sinds twee jaar een kunstmatige wegversmalling aangelegd om de snelheid op de weg tussen Oostnieuwkerke en Passendale te doen dalen. Wie van Oostnieuwkerke komt, moet halt houden als een tegenligger nadert. Dat deed de 90-jarige man achter het stuur van een Audi niet. In de versmalling kwam het tot een frontale botsing met een Volvo van een vrouw. Door de klap vloog de Audi op de betonnen rand aan de rechterkant. De Volvo raakte de vangrail aan de andere kant. De brandweer snelde ter plaatse om de bejaarde man en zijn echtgenote te bevrijden. Ze werden met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De vrouw uit de Volvo liep lichte verwondingen op. De weg bleef een tijje plaatselijk afgesloten. Beide auto's liepen zware schade op.