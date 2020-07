181 erkende verenigingen krijgen allemaal honderd euro Erik De Block

16u05 0 Zonnebeke In het kader van het relanceplan na de coronacrisis geeft het gemeentebestuur van Zonnebeke de 181 erkende verenigingen een hinderpremie van elk honderd euro.

“We willen ons als gemeentebestuur voorbereiden op de periode na corona”, zegt schepen van Cultuur Ingrid Vandepitte (#Team 8980). “Een van de vijf pijlers van het relanceplan is het stimuleren van het verenigingsleven. Door het coronavirus werden activiteiten van de verenigingen geschrapt, een streep door de rekening van veel organisatoren.”

De premie wordt toegekend aan zowel culturele, sport- en jeugdverenigingen. Politieke verenigingen en rusthuizen zijn hiervan uitgesloten. Fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) maakte enkele bedenkingen bij het toekennen van de toelage. “Geef dat niet aan iedereen. Het moet zinvol zijn. Waar ik woon in de Lange Dreeve organiseren we elk jaar een buurtfeest. We hebben die premie niet nodig. Laat ons het geld gebruiken voor de verenigingen die het nodig hebben.”

Het schepencollege wil geen onderscheid maken. “Wie zijn wij om te zeggen dat de ene vereniging belangrijker is dan de andere”, reageert schepen Vandepitte.