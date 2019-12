#Team 8980 reageert op kritiek van N-VA: “Drie grote investeringsperiodes de komende vijf jaar” Erik De Block

12 december 2019

17u00 0 Zonnebeke De gemeenteraad van Zonnebeke bespreekt maandag het meerjarenplan. Oppositiepartij N-VA maakte hiervan eerder deze week al brandhout. Schepen van Financiën Koen Meersseman (#Team 8980) weerlegt nu die kritiek en overloopt de belangrijkste dossiers. “Zonnebeke streeft naar een betere mobiliteit voor zijn inwoners, Zonnebeke is een warme en zorgende gemeente, Zonnebeke streeft naar een optimale dienstverlening en Zonnebeke werkt aan duurzaamheid.”

“We onderscheiden drie grote investeringsperiodes. In het eerste deel van dit meerjarenplan zijn de werken voor de jeugdlokalen in het parochiaal centrum De Craeye in Passendale opgenomen. De herstellingen worden gekoppeld aan energiezuinige maatregelen. Daarnaast plannen we ook de renovatie van de gewezen gemeenteschool in Beselare. Het zal een ‘nieuwe’ ruimte bieden voor de chiro, de harmonie en koor De Reutelnoot. Er komt ook een multifunctioneel lokaal voor de verenigingen. De gewezen woning van het schoolhoofd in de Berten Pilstraat wordt omgebouwd tot een warme thuis voor Welzijnsschakel ’t Zunnetje, maar ook het administratief centrum voor het Lokaal Dienstencentrum dat we willen opstarten zal er onderdak vinden. Hieronder zullen de thuiszorgdiensten en de activiteiten van Zorgnetwerk Zoë gebundeld worden.”

Mobiliteit

“Daarnaast zijn de wegen- en rioleringswerken in Zandvoorde belangrijk. Er komt ledverlichting en de begraafplaats wordt aangepakt. We willen de fietsverbinding tussen Geluveld en Zandvoorde met fietssuggestiestroken en verkeersremmende maatregelen verkeersveiliger te maken. Een projectbureau zal worden aangesteld om een dossier voor te bereden en na te gaan wat de kostprijs en uitvoeringstermijn zal zijn om het fietspad in de Markizaatstraat in Beselare te vernieuwen. De uitvoering zal ten vroegste op het einde van deze legislatuur kunnen plaatsvinden. De fietsverbinding in de Moorsledestraat in Zonnebeke wordt vernieuwd en we willen ook de kruispunten op de provinciale Stroroute veiliger te maken. De vernieuwing van het fietspad in de Langemarkstraat is gepland op het einde van de legislatuur. Hiervoor zijn we afhankelijk van buurgemeente Langemark, waarbij de provincie dit project mee zal uittekenen.”

Brandweerkazerne

In het tweede deel van het meerjarenplan staat de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool in Zonnebeke en Geluveld gepland. In de Frezenbergstraat vinden in twee fasen wegen- en rioleringswerken plaats. In de Langemarkstraat in Zonnebeke en de Nieuwstraat in Beselare zijn herstellingswerken voorzien.

“Naar het einde van de legislatuur is er geld voorzien om de oude brandweerkazerne in Passendale een nieuw bestemming te geven”, vertelt de schepen. “Daarnaast ligt er een budget vast voor een nieuwbouw voor de buitenschoolse kinderopvang Bondgenootje in Zonnebeke. De huidige locatie botst op haar limieten. Er is ook geld ingeschreven om het GC in Zandvoorde te vernieuwen.”