“Meerjarenplan zonder visie, zonder nieuwe projecten, zonder samenhang en zonder enige ambitie”, burgemeester Dirk Sioen weerlegt kritiek van N-VA Erik De Block

11 december 2019

16u16 0 Zonnebeke De gemeenteraad van Zonnebeke bespreekt maandagavond de beleidsnota voor de komende vijf jaar. Alvast een uitermate belangrijk document. “Het is een meerjarenplan zonder visie, zonder nieuwe projecten, zonder samenhang en zonder enige ambitie”, aldus fractieleider Koen Descheemaeker van de oppositiepartij N-VA. Burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980) weerlegt alle kritiek.

Zonnebeke investeert de komende jaren in totaal 21 miljoen euro. N-VA maakt brandhout van het meerjarenplan 2020-2025. Het beloofft maandagavond tijdens de gemeenteraad alvast weer wat te worden… “Het is droevig”, aldus Koen Descheemaeker over het beleidsplan. “Er staat niks in waarvan andere gemeenten jaloers zijn. Er is geen enkel ambitieus project.”

Tijdens een persconferentie overliep N-VA enkele toch wel belangrijke items uit de vorige legislatuur en die nu dus wachten op uitvoering. “Zo was er jarenlang 500.000 euro voorzien voor de renovatie van sporthal De Heksenketel in Beselare maar nu wordt dat plots verminderd naar 155.000 euro in 2022”, aldus Koen Descheemaker. “Veel gaan ze hiermee niet moeten doen.”

“We gaan nu eerst het hoogstnodige doen en voorzien onder meer de installatie van een lift”, reageert burgemeester Dirk Sioen. “De afgelopen jaren is er in de sporthal inderdaad niks gebeurd maar toen zat N-VA mee in de meerderheid.” Het gemeentebestuur wil Geluveldplaats verfraaien. “Er ligt voor 2022 een krediet van amper 50.000 euro vast. Wat gaat er daarmee gebeuren”, vraagt Koen Descheemaeker zich af. “Geluveldplaats gaan we groener en aangenamer maken”, aldus de burgemeester. “Indien er meer geld nodig is, dan gaan we een begrotingswijziging doorvoeren.”

N-VA maakt zich zorgen over de toekomst van de gewezen Sint-Lucasschool aan de overkant van het gemeentehuis. “Het gebouw komt volgend jaar te koop maar de gemeente voorziet voor de aankoop nul euro”, aldus de fractieleider. “Moesten er daar appartementen komen, dan is het centrum om zeep en is dat dramatisch.”

“De Sint-Lucasschool is nog niet aan de orde want het staat momenteel nog niet te koop”, aldus Dirk Sioen. “Moest de koninklijke fanfare Sint-Cecilia daar niet kunnen blijven, dan gaan we sowieso zorgen voor een ander lokaal. Geen paniek.” Volgens N-VA wordt er te weinig voorzien voor het toerisme. “De ambitie om het Kasteeldomein attractiever te maken voor de toeristen ontbreekt volledig”, geeft Descheemaeker aan. “Het toerisme wordt volledig verwaarloosd.”

En de oppositiepartij gaat zo maar verder… Zoals over de mobiliteit. “Er is voor 2022 een krediet van 150.000 euro voor de fietspaden ingeschreven”, aldus Koen Descheemaeker. “Hiermee zal men maximum één kilometer kunnen aanleggen. De ambitie reikt niet verder dan dit.”

“Klopt helemaal niet”, weerlegt de burgemeester de kritiek. “Voor de aanleg van fietspaden zijn we bovendien afhankelijk van de provincie en het Vlaams Gewest. We hebben een heel goed beleidsplan met een visie. Met diverse mooie projecten.”