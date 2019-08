"Ik ben de eerste om toe te geven dat papa niet de makkelijkste is. Maar hem vermoorden?” Inge Bosschaerts

10 augustus 2019

00u00 102 Zonnebeke Een 72-jarige man is donderdagavond door zijn achterburen doodgestoken in zijn tuin in Zonnebeke. Het koppel leefde al langer op voet van oorlog met de zeventiger, omdat die vaak urenlang loeiharde muziek opzette. Ook veel andere buren hadden regelmatig problemen met de man. "Ik ben de eerste om toe te geven dat papa niet de makkelijkste was", zegt zijn dochter. "Maar dat geeft toch niemand het recht om hem te vermoorden?"

"Mocht mijn vader aan een vreselijke ziekte gestorven zijn, zou ik even verdrietig zijn. Maar dan zou ik daar wel mee kunnen leven. Maar dít? Een buurman die vindt dat zijn muziek te luid staat en dan maar een mes tussen zijn ribben steekt? Nee, daar kan ik met mijn verstand niet bij."

De 19-jarige Yana Pissonnier kon gisteren nog altijd niet begrijpen wat er zich donderdagavond afgespeeld heeft in de wijk Boudewijnpark, een sociale woonwijk in Zonnebeke. Haar 72-jarige vader Freddy werd er door de politie dood aangetroffen in zijn tuin. De gepensioneerde truckchauffeur was neergestoken met een mes. Lang hadden de speurders niet nodig om te achterhalen wie de dodelijke messteek had toegediend. Want de voorbije maanden had de lokale politie al vaak haltgehouden aan het huis van Freddy - twee tot drie keer per week. Om te bemiddelen in een aanslepende burenruzie tussen de zeventiger en zijn achterburen, een jong koppel dat nog maar acht maanden in de wijk woonde.

Terug naar huis

Nog diezelfde avond werden Pieter V. (30) en zijn vriendin Kathleen V.A. (31) gearresteerd. Buren hoorden donderdagavond hoe het koppel via het achterpoortje de tuin van Freddy was binnengestapt. De zeventiger had op dat moment al urenlang loeiharde muziek opstaan in zijn tuin. Toen Pieter hem toesnauwde "zijn muziek nu eindelijk eens wat stiller te zetten", reageerde Freddy met een luide scheldtirade. Het heeft er alle schijn van dat Pieter daarop een mes genomen heeft en zijn buurman heeft doodgestoken. Daarna is het koppel opnieuw naar huis gewandeld, waar ze later op de avond werden opgepakt op verdenking van moord.

Boenkeboenke

Opmerkelijk: ook veel andere inwoners van de wijk leefden op voet van oorlog met Freddy Pissonnier. De zeventiger woonde al jaren in de sociale woonwijk in de schaduw van pretpark Bellewaerde. Eerst samen met zijn Filipijnse vrouw en zijn dochter, nadat zijn huwelijk spaak liep alleen met zijn dochter. "Hij terroriseerde de buurt", zeggen verschillende andere buren. "Bijna de hele wijk had problemen met hem. Door de luide muziek die hij onophoudelijk speelde. En door zijn afval dat hij elke avond opstookte in zijn tuin. Dan hebben we het niet over een handvol aardappelschillen, maar over ál zijn afval. Verfpotten die leeg waren? Hop, het vuur in. Wij konden 's avonds onze ramen niet openzetten, want dan hingen die giftige dampen de hele nacht in ons huis. Of we daverden in ons bed door zijn muziek. Meezingers uit de jaren zestig, zeventig en tachtig, maar evengoed boenkeboenke-muziek die niet zou misstaan op Tomorrowland. Het was om gek van te worden."

Een beetje muziek

De bewoners zeggen nochtans dat ze het allemaal wel eens geprobeerd hebben: met Freddy praten. "Maar dat had geen enkele zin. Je werd meteen afgesnauwd. Of hij gooide laconiek nog wat extra afval op het vuur, om je te pesten. De meeste mensen waren gewoon bang van hem."

Al zijn er ook buren die een ándere Freddy kennen. "Een man met zijn eigen trekjes, dat klopt. Maar ook een man op wie je altijd kon rekenen als er een klusje opgeknapt moest worden. We vinden het verschrikkelijk wat hem overkomen is. Dit had hij echt niet verdiend."

Freddy's dochter Yana denkt er het hare van. "Dit is gewoon niet eerlijk", zegt ze. "Papa kan zich niet eens meer verweren, hij kan zijn versie van de feiten niet meer geven. Ik ben de eerste om toe te geven dat hij niet de makkelijkste was. Hij kon vaak scherp uit de hoek komen en maakte zich niet altijd even populair. Maar dat geeft toch niemand het recht om hem te vermoorden? Voor een beetje muziek dan nog... Dit had nooit mogen gebeuren.”

Lees meer over de - soms dramatische - gevolgen van burenruzies in dit artikel op HLN+.