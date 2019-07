‘Heuvelend Frans-Vlaanderen’ voor wielertoeristen Erik De Block

18 juli 2019

14u39 0 Zonnebeke Vrije Wielertoeristen Geluveld organiseren zaterdag en zondag het Geluvelds Cyclo-Weekend ‘Heuvelend Frans-Vlaanderen’. Inschrijven kan in clublokaal café ’t Hoekske.

Op zaterdag kan men vanaf 6.30 uur starten voor 155 of 125 kilometer richting Frans-Vlaanderen. In beide parcours zit de Casselberg verwerkt en op de grootste afstand doen de deelnemers zelfs tweemaal deze beklimming doen. De terugkeer is langs Heuvelland waar ook de afstanden van 77, 50 en 35 kilometer voorbijkomen. Wie kiest voor de afstand van 77 kilometer doet de Catsberg, le Vert Mont en de Sulferberg.

Op de Nationale Feestdag zijn er drie afstanden: 77, 50 en 35 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7 uur. Er zijn 2 bevoorradingsposten voorzien in Oxelaëre en in Westouter. Na de rit kunnen de deelnemers genieten van een belegde boterham.

Meer info en parcours op: www.vwt-geluveld.be.