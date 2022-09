Zonnebeke Feest met optredens, foodtruckfestival en vuurwerk

Aalst Verdachte steekpar­tij Aalst blijft in de cel

De verdachte van de steekpartij zaterdagochtend in Aalst, waarbij een cafébaas levensgevaarlijk gewond raakte, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist. Het slachtoffer is intussen buiten levensgevaar.

13:53