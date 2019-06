Zwemmer springt van duiktoren en landt op tiener: slachtoffer bewusteloos uit het water gehaald Toon Royackers

27 juni 2019

10u45 15 Zonhoven Een tiener is woensdagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval aan de duiktoren op het Heidestrand in Zonhoven. De jongen bevond zich in het bassin onder de duiktoren, toen iemand op hem sprong. Hij werd onder begeleiding van de MUG naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17 uur. Getuigen zagen het slachtoffer plots dobberen in het water. Samen met een redder van het zwembad konden ze hem snel op het droge halen. Maar de tiener bleek door de zware slag helaas al bewusteloos. Meteen snelde een ambulance en een MUG team ter plaatse. Die brachten de jongeman in kritieke toestand naar het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Zolder. Later op de avond werd hij nog met spoed overgebracht naar het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Intussen lijkt zijn toestand wel stabiel. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht.