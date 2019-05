Zwaardere straf in beroep voor Zonhovenaar die boze schoonvader neerstak: “Geen uitlokking” BVDH

24 mei 2019

12u46 20 Zonhoven Het Hof van Beroep heeft de celstraf van Luciano W. (26) uit Zonhoven opgetrokken van 5 naar 12 jaar. Het Openbaar Ministerie en de burgerlijke partijen waren het niet eens met de uitspraak in de correctionele rechtbank van Hasselt van 12 juli 2018 en gingen in beroep.

Op haar negentiende had de Genkse Tamara Loisen via Facebook Luciano W. uit Zonhoven leren kennen. Op het sociale medium noemde hij zichzelf ‘Loco Lucia’. Ze werden verliefd, maar al snel volgden ruzies, slagen en bedreigingen. Tamara brak met Luciano, maar die kon dat niet verkroppen. Al in juni 2014 waren er sms’jes tussen vader Bart Loisen en Luciano waarin agressief taalgebruik werd gebruikt. In de dagen voor de feiten werd er vaak verwezen naar leden van een motorclub die Luciano zouden aanpakken. Die kreeg nog te horen dat hij ‘genaaid’ was. “Ik voelde me bedreigd”, gaf hij toe.

Messteek

In de nacht van 31 mei op 1 juni 2015 had Bart Loisen samen met twee vrienden wat pintjes gedronken en het trio trok naar Luciano. Diens moeder deed open, maar Luciano kroop door het raam naar buiten. “Tijdens het gevecht met Bart duwde ik dat mes vooruit”, gaf hij zelf aan. Loisen werd door zijn vrienden weggesleept en overleed enkele uren later aan een steek in zijn leverstreek. “Ik wist eerst niet dat het zo ernstig was, want er zat maar een beetje bloed op het mes”, zei beklaagde tijdens de behandeling.

Uitlokking

De rechtbank in Hasselt concludeerde deze zomer dat de verwondingen die Luciano aanbracht niet in verhouding stonden tot de feiten die hij en zijn moeder ondergingen. Het Openbare Ministerie vroeg 19 jaar cel, maar de rechters in Hasselt oordeelden mild omdat Bart Loisen (46) de feiten uitgelokt zou hebben. W. moest aan de familie van de overleden man wel nog een schadevergoeding van 55.000 euro betalen. De beklaagde reageerde destijds zichtbaar opgelucht, hij had zich al neergelegd bij een lange celstraf. Bij de nabestaanden van Loisen overheerste toen de ontgoocheling. Nu het Hof een uitspraak heeft gedaan, blijkt dat beklaagde wat te vroeg ‘victorie’ kraaide. Ook de onmiddellijke aanhouding werd door het Hof bevolen, terwijl de schadevergoeding intact blijft.

Volgens het Hof had de beklaagde de confrontatie kunnen vermijden door gewoon binnen te blijven en de politie te verwittigen. “Het slachtoffer was ook zwaar dronken en ongewapend, waardoor hij niet echt gevaarlijk was. De reactie van de beklaagde op de bedreigingen en het verbaal en licht fysiek geweld van het slachtoffer was dan ook disproportioneel. Van uitlokking kan dus geen sprake zijn.”