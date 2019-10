Zoutzuurlek bij radiatorfabrikant Rettig RTZ

21 oktober 2019

18u50 0 Zonhoven Brandweerzone Zuid West Limburg is maandagnamiddag opgeroepen voor een zoutzuurlek bij het bedrijf Rettig aan de Vogelsanclaan in Zonhoven.

Brandweer en politie snelden omstreeks half vijf ter plaatse. Een evacuatie van het bedrijf bleek helemaal niet nodig. Politiezone Limburg Regio Hoofdstad benadrukte bovendien dat er geen gevaar was voor de omgeving. Buurtbewoners moesten daardoor ramen en deuren niet gesloten te houden. Op het terrein was wel een lek ontstaan in een tank. Die werd maandag door de brandweerdiensten verneveld, om het zoutzuur neer te slaan.