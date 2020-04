Zonhovense wijnhandelaar (63) krijgt zeven maanden cel en miljoenenboete voor ontduiken van accijnzen Birger Vandael

06 april 2020

14u49 2 Zonhoven Wijnhandelaar T.E. (63) uit Zonhoven is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een celstraf van zeven maanden en een boete van ruim twee miljoen euro voor het ontduiken van accijnzen bij wijnen die hij importeerde uit Italië. Zijn wijnhandel Selezione Vini Italiani is inmiddels failliet verklaard. Ook dit vennootschap kreeg een zware geldboete van ruim vier miljoen euro opgelegd.

De handel van E. was altijd gespecialiseerd in de import van Italiaanse wijnen. Onder meer Guy Verhofstadt, Andrea Bocelli en Johan Museeuw behoorden tot zijn indrukwekkend netwerk. In juni 2018 deed de Zonhovenaar de boeken dicht omdat hij naar eigen zeggen met zijn rug tegen de muur stond. Een jaar later ging zijn overgebleven stock onder de hamer.

Op dat moment uitte de zestiger nog dat hij hoopte zakelijk niet gekruisigd te worden. Bovendien moest hij ook een vechtscheiding verwerken. Toch kreeg de opeenvolging van tegenslagen hem niet klein. In het najaar van 2019 verkondigde hij aan onze krant dat hij terugkeerde met een nieuw project. Grapes House of Wines groepeerde een aantal Limburgse referenties in de wijnwereld.

Nieuwe klap

Nu moet de Zonhovenaar dus opnieuw een zware klap verwerken. Hij werd schuldig verklaard aan het ontduiken van accijnzen en dit voor de periode van april 2014 tot september 2017. In totaal importeerde hij honderdduizenden liters wijn zonder voorafgaande aangifte en betaling. E. moest in december 2018 voor het eerst verschijnen voor de rechtbank, de zaak werd uiteindelijk pas op 9 maart dit jaar behandeld.

Volgens de wijnhandelaar was het dossier onvolledig en werden een deel van de accijnzen voor buitenlandse wijnhuizen wel degelijk betaald. “Dit argument berust op een onjuiste lezing van het dossier”, oordeelt de rechtbank in het vonnis. “De wijnen bevinden zich dan wel buiten de schorsingsregeling waarbij de Italiaanse accijnzen werden voldaan, ook de Belgische accijnzen moeten worden betaald.”

“Nalatigheden van ex” afgewimpeld

Verder verwees E. ook naar zijn ex, die bepaalde documenten zou hebben laten verdwijnen uit de administratie. Momenteel zit hij met haar in een vechtscheiding, de rechtbank neemt deze “nalatigheden” dan ook niet aan. In het vonnis verklaart de rechtbank dat de feiten (voor vier van de vijf betichtingen) bewezen zijn.

De Zonhovenaar gaf uiteindelijk verstek en moet in eigen naam 2.195.212,53 euro boete betalen. Ook de vennootschap die de zestiger bestuurde, werd gedagvaard. Deze krijgt nog eens een geldboete van 4.389.125,06 euro opgelegd. Op burgerlijk gebied moet hij daarenboven bijna een half miljoen euro betalen aan de dienst Douane en Accijnzen.