Zonhovense twintiger trommelt kameraad op bij achtervolging BVDH

24 september 2019

Een 27-jarige man uit Zonhoven liet zich op 30 maart 2017 helemaal gaan bij een geval van verregaande verkeersagressie. Toen hij ’s avonds na zijn werk naar huis reed, moest hij in de remmen voor een voertuig voor hem. Naar eigen zeggen maakte de bestuurster van de wagen voor hem een uitwijkmanoeuvre wanneer hij haar wilde inhalen. Met zijn BMW besloot hij haar te achtervolgen van Zonhoven tot Heusden-Zolder en terug naar Zonhoven. Onderweg trommelde hij een kameraad op en konden ze de vrouw klemrijden. Zo konden de heren haar uitschelden, een ruitenwisser beschadigen en een klap in haar gezicht geven. Het slachtoffer kon de nummerplaat doorgeven en vraagt een schadevergoeding van ruim 5.000 euro. De Zonhovenaar riskeert een werkstraf van 120 uren, zijn kompaan kwam niet opdagen in de rechtbank en moet mogelijk een half jaar naar de cel.