Zonhovense sporthallen worden duurder (maar blijven wel één van de goedkoopste van Limburg) Toon Royackers

25 juni 2019

19u50 0 Zonhoven Sportclubs zullen vanaf volgend seizoen iets dieper in de geldbeugel moeten tasten om sporthallen te reserveren in Zonhoven. De nieuwe tarieven werden deze week goedgekeurd door de gemeenteraad. Jeugdclubs betalen straks 4 euro per uur, in plaats van 3 euro. Voor senioren stijgt het tarief van 6,5 naar 8 euro.

Gemeenteraadslid Sven Lieten (Zonshoven, voorheen sp.a) had daar bedenkingen bij. “Als je dat uitrekent op jaarbasis betekent dat bijvoorbeeld voor een club als Basket Zonhoven een meerkost van 2.500 euro per jaar. Daar moet je al een héél goede eetdag voor organiseren. En wie betaalt die eetdag? Inderdaad de mama’s, papa’s, grootouders en andere fans. Bovendien doen veel clubs al extra’s om hun werking te financieren. Je kan toch niet bezig blijven met vrijwilligers?”

Logische indexering

Schepen van financiën Bram De Raeve (Open VLD) wees er op dat de tarieven al sinds 2009 niet meer aangepast waren. “Eigenlijk gaat het om een uitgestelde indexering. Alles wordt duurder, ook voor ons als gemeente. Dat moeten we op één of andere manier doorrekenen.” Schepen De Raeve wees er op dat hij samen met schepen Johan Vanhoyland (Open VLD) de vergelijking gemaakt heeft. “We hebben voor onze sportzalen nog altijd één van de laagste tarieven in heel Limburg.”

Raadslid Sven Lieten (Zonhoven) betwistte die cijfers niet. “Maar het blijft een belangrijke opdracht van de gemeente om het sporten te promoten, en dan zeker bij de jeugd. Dat daar een kostprijs tegenover staat, vinden we logisch en aanvaardbaar als gemeente.” Meerderheid tegen oppositie werden de nieuwe tarieven alsnog goedgekeurd.