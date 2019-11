Zonhovense Feike (28) en Genkenaar Davide (33) gaan uitdaging aan in ‘Kamp Waes’ Birger Vandael

26 november 2019

12u59 12 Zonhoven Tom Waes palmt vanaf zondag 8 december de zondagavond in op televisiezender één met een uniek project: Kamp Waes. Vijftien gewone burgers worden daarin een week lang onderworpen aan fysieke en mentale tests uit de opleiding van de Special Forces. Twee moedige Limburgers gaan de uitdaging aan: Feike (28) uit Zonhoven en Davide (33) uit Genk.

De Special Forces vormen een hypergetrainde eenheid binnen het Belgische leger. Zij worden ingezet in alle soorten militaire operaties. Hun opleiding staat bekend als een van de zwaarste beproevingen die er bestaan. Normaal gezien kunnen enkel militairen zich kandidaat stellen om aan de opleiding tot SF-operator te beginnen. Maar dankzij Kamp Waes krijgen gewone burgers nu voor één keer de kans om te proeven van de leefwereld van de Special Forces.

Geen televisiespel

“Het is op vele vlakken een bijzondere ervaring geworden. Kamp Waes is geen televisiespel of zo. Het is een echte test waarin de Belgische Special Forces 15 mannen en vrouwen tot het uiterste drijven”, vertelt Tom Waes. De Special Forces Group vond de tijd rijp om gewone burgers een inkijk te geven in hun wereld: “Niemand van ons kon op voorhand inschatten hoe gewone Vlamingen, zonder militaire ervaring, zouden reageren op enkele van onze testen en selectieprocedures.”

Mr. Pain

Met zijn ruige baard past de Genkse Italiaan Davide perfect bij het programma. “Als je iets wil bereiken, dan moet je er voor vechten”, luidt zijn boodschap. Ooit woog hij meer dan 80 kilo, nu staat hij messcherp en geeft de weegschaal amper 66 kilo aan. Onder de naam ‘Mr. Pain’ organiseert Davide professionele bootcamps om mensen fit en gezond te krijgen. Ook in Kamp Waes wil hij tonen waar een mens allemaal toe in staat is.

Kinesiste Feike legde zich enkele jaren geleden toe op de crossfit en sindsdien straalt haar imposante lichaam kracht en energie uit. Dat toont de ex-balletdanseres ook graag op haar Instagramaccount. Toch schuilt diep vanbinnen een onzekere twijfelaar. Zij staat dus voor de uitdaging in zichzelf te blijven geloven.