Zonhovens familiebedrijf bouwt mee aan hotel naast Gentse Ghelamco Arena Emelie Wojcik

21 mei 2020

11u36 0 Zonhoven Veel bedrijvigheid rondom de Ghelamco Arena in Gent: de vakmannen van het Zonhovense Jansen the Building Company werken er sinds kort aan de inrichting van een nieuw hotel. Hun opdrachtgever? Hotelketen Van der Valk, die er investeert in een hotel dat ruim honderdvijftig jobs moet creëren.

Het Zonhovense familiebedrijf Jansen the Building Company staat in voor de totale inrichting van het nieuwe Gentse hotel, de onmiddellijke omgeving en alle technieken. Voor Zonhovenaars betekent het Van der Valk-hotel een volgende stap in haar expansie in de regio. “Recent mochten we meebouwen aan het nieuwe politiekantoor in Kortrijk en het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare. Daarnaast brachten we in Oost- en West-Vlaanderen verschillende retailprojecten tot een goed einde”, zegt de trotse CEO Nadia Jansen. “Momenteel werken we zelfs plannen uit om ons nieuw kantoor op de negende verdieping van ‘Hotel Gent’ te vestigen. Waarom het zo goed klikt tussen Limburgers en Oost- en West-Vlamingen? Je voelt dadelijk dat we een ondernemersmentaliteit delen.”

De nieuwe vestiging van hotelketen Van der Valk komt aan de Gentse Ghelamco Arena te liggen. “In totaal telt het tien verdiepingen, ruim 250 hotelkamers en een parkeerkelder”, vertelt Max Van der Valk, directielid Van der Valk Hotel Gent. “Op de bovenste verdieping bevindt zich een skybar met panoramisch uitzicht op de ‘torens van Gent’. Het wordt een gebouw om ‘preus’ (nvdr. trots) op te zijn, zoals ze in deze regio zeggen.”

Een hotel in tijden van corona?

Het project is opvallend, zeker omdat de coronacrisis de hotelsector zwaar treft en ondernemers daardoor hun investeringen massaal pauzeren. “Maar na diepe dalen komen er altijd weer hoge pieken”, zegt Van der Valk. “Als familiebedrijf denken we vooruit en altijd positief. Daarom investeren wij in het nieuwe project.”

Ook Jansen the Building Company laat zich niet tegenhouden door de coronacrisis. “Tijdens de lockdown diepten we de voorbereidende studie voor de werken verder uit”, vertelt Sarai Bervoets, Director Sales & Engineering. “Daarbij voorzagen oplossingen om de impact van de lockdown en de social distancing-maatregelen op de planning zoveel mogelijk te beperken. En met resultaat, want ondanks de coronacrisis zitten we nog steeds op schema.”