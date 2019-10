Zonhovens duo bestraft voor verregaande verkeersagressie BVDH

Twee Zonhovenaren van 27 en 25 jaar zijn veroordeeld voor respectievelijk een werkstraf van 90 uren en een celstraf van zes maanden (bij verstek) voor feiten van verregaande verkeersagressie. Op 30 maart 2017 was de oudste van hen op weg naar huis van zijn werk, toen hij vol in de remmen moest voor het voertuig van een 28-jarige Hasseltse. Hij achtervolgde haar vervolgens en vroeg daarvoor ook nog eens de hulp van een kameraad. Uiteindelijk werd de vrouw de huid vol gescholden en kreeg ze van eerste beklaagde een klap in haar gezicht. Zij krijgt van hem nu een schadevergoeding van 3.774,35 euro.