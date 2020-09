Zonhovens bottelaar-drankenproducent Konings maakt dit jaar kans op titel van Onderneming van het Jaar Giulia Latinne

14 september 2020

17u51 0 Zonhoven Zonhovens bottelaar-drankenproducent Konings is één van de vier finalisten van de ‘Onderneming van het Jaar’-award. Dat maakt organisator EY vandaag bekend. Ook bedrijven Abriso-Jiffy, Stow en Van Marcke zijn uitgekozen voor deze 26ste editie. De winnaar wordt op 8 december bekendgemaakt.

Sinds 1995 organiseert EY de award voor ‘Onderneming van het Jaar’ om Belgische bedrijven in de kijker te zitten. Ook Zonhovens bottelaar-drankenproducent Konings is dit jaar tijdens de 26ste editie van de partij als één van de vier finalisten. De overige kanshebbers zijn verpakkings- en isolatiematerialenproducent Abriso-Jiffy, aanbieder van industriële stockageoplossingen Stow en de verdeler van sanitair en verwarming Van Marcke. De winnaar wordt bekendgemaakt op dinsdag 8 december.

Konings produceerde vroeger voornamelijk jenever, cider en fruitsappen, maar focust zich sinds 2007 als onafhankelijke drankenproducent op het produceren en afvullen van alcoholische en niet-alcoholische dranken in zowel glas, pet als tetrapak. Daarbovenop nam het bedrijf in het verleden de Looza-bottelarij in Borgloon over van PepsiCo, een fruitsapbottelarij in Breda, een PepsiCo-vestiging in Engeland en een Bacardi-bottelarij in Frankrijk. Het bedrijf telt op dit moment 680 medewerkers verspreid over zes vestigingen in België, Groot-Brittanië, Frankrijk en Nederland.

“Ondernemerschap zit in de kern van het Konings-DNA”, benadrukt CEO Joris Brams. “We focussen ons op kwaliteit, innovatie, operationele uitmuntendheid en duurzaamheid. Op die manier blijven we telkens een stapje voor op de concurrentie.”

Meer over Abriso-Jiffy

Bacardi

België

Borgloon

Breda

DNA

EY

Engeland