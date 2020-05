Zonhovenaar rijdt door de omheining van zijn ex en slaat zoon: 10 maanden cel Birger Vandael

27 mei 2020

14u35 0 Zonhoven Een 42-jarige Zonhovenaar is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een celstraf van tien maanden voor een waslijst aan agressieve feiten. Zo sloeg hij zijn vijftienjarig zoontje en reed hij op 29 juni 2019 met zijn voertuig tweemaal door de omheining van de woning van zijn ex.

De veertiger was vooral in het voorjaar van 2019 van het rechte pad gesukkeld. Op 4 april en 29 juni sloeg hij zijn Zonhovense ex. Die tweede keer reed hij ook door de omheining, die in feite toebehoort aan de verhuurder van de woning. Aan de voorbumper van zijn wagen werd later nog een stuk van de omheining aangetroffen, waardoor ontkennen weinig zin had.

De Zonhovenaar krijgt ook een boete van 200 euro. Aan zijn ex moet hij één euro provisioneel en aan zijn zoontje moet hij 150 euro betalen.