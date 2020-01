Zonhovenaar (28) maakt GHB via ‘dark web’ BVDH

Een Zonhovenaar (28) slaagde er de voorbije jaren in om via het dark web en betalingen in bitcoins zijn eigen GHB te maken. Die verkocht hij wereldwijd onder valse etiketten van apothekers en ziekenhuizen. Hij riskeert 40 maanden cel en een boete van 12.000 euro voor deze feiten. Eerder pleegde hij al gelijkaardige feiten. De politie kwam hem op het spoor nadat er een Facebookfoto van zijn profiel was gelekt waarop hij poseerde met een jachtgeweer. De aangehouden jongeman stond donderdag samen met een 37-jarige vrouw uit Zonhoven terecht in de Hasseltse correctionele rechtbank. Zij gaf de man onderdak en riskeert zelf 14 maanden cel met uitstel en een boete van 8.000 euro. Op 23 januari wordt het vonnis uitgesproken.