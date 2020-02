Zonhovenaar (26) slaat moeder en stiefvader, maar leeft nu “in harmonie” met hen samen BVDH

12 februari 2020

10u32 0

Een 26-jarige Zonhovenaar riskeert een werkstraf van 50 uren voor slagen en verwondingen aan zijn moeder en stiefvader. De jongeman kwam terug van de training, toen het tot een discussie kwam. Hij sloeg de koffie uit de handen van de moeder en toen de stiefvader tussen kwam, deelde ook hij in de klappen. De twintiger reed hem zelfs nog even achterna met de wagen. “Ik betwist de feiten niet”, vertelde de Zonhovenaar. “Het was het resultaat van jarenlange opkropping. Ik gebruikte drugs en had een gokverslaving. Gelukkig zijn we hier sterker uitgekomen en leven we in harmonie samen.” Omdat de jongeman actief is bij de luchtmacht en een strafblad hier een probleem vormt, vroeg de advocaat van de twintiger een opschorting. Zijn open communicatie werd in elk geval geapprecieerd door de procureur. Het vonnis volgt op 11 maart.