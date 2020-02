Zonhoven wil veertig procent minder CO2 uitstoten tegen 2030 EWH

06 februari 2020

17u13 0 Zonhoven De gemeente Zonhoven heeft haar klimaatplan voor 2030 voorgesteld. Daarin engageert de gemeente zich onder andere om minstens veertig procent minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied tegen 2030. Daarmee wil het gemeentebestuur een positieve bijdrage leveren voor het klimaat.

Zonhoven wil haar doelstelling op het vlak van CO2-uitstoot bereiken door energie te besparen, in te zetten op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Dat doet het gemeentebestuur door 7.000.000 euro aan eigen middelen en de financiële steun van nationale fondsen en andere actoren in te schakelen. Daarmee zet de gemeente onder andere in op duurzame energie-uitrustingen en -installaties van gemeentelijke, tertiaire en residentiële gebouwen. Ook het transport moet klimaatvriendelijker door een transitie in het mobiliteitssysteem en het gebruik van elektrische wagens. Openbare verlichting moet dan weer gedimd of gedoofd worden en er wordt gekozen voor led. Daarnaast zullen ook de Zonhovense industrie, landbouw en de productie van hernieuwbare energie de komende jaren onder de loep worden genomen.

Het doel is om uiteindelijke een klimaatneutrale gemeente te worden waar burgers toegang hebben tot veilige, duurzame en betaalbare energie. De gemeente zal haar resultaten delen met lokale en Europese overheden en kijkt uit naar de samenwerking en uitwisseling in het kader van het Mondiaal Burgemeestersconvenant.