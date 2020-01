Zonhoven tovert moerasvijver aan gemeentehuis om tot ontmoetingsplek EWH

06 januari 2020

19u15 0 Zonhoven Het gemeentebestuur van Zonhoven wil de ontoegankelijke moerasvijver aan het gemeentehuis omvormen tot belevingsvolle ontmoetingsplek met ruimte voor water en natuur . Op die manier wil de gemeente De Wijers naar het centrum van Zonhoven brengen.

Tijdens de geplande werken wordt de vijver opengemaakt door onkruid rondom te dunnen. Hierdoor kan er meer licht vallen op de vijver, wat de waterkwaliteit ten goede komt. Daarnaast krijgen de oevers van de vijver een ander profiel en wordt de vijverbodem grondig gereinigd.

In de directe omgeving van de vijver worden bomen aangeplant. Bovendien voorziet het gemeentebestuur een vlonderpad (plankenweg, red.)met zitbanken in Wijersstijl zodat iedereen in contact kan komen met het water. Het pad wordt opgenomen in het trage wegennetwerk en zal breed genoeg zijn voor rolstoelen. Een pluspunt met het verzorgingstehuis vlakbij.

Om de werken te bekostigen, voorziet het gemeentebestuur een budget van 150.000 euro. De kosten worden gelijk verdeeld onder de gemeente en de Vlaamse overheid, die het project steunt in het kader van het landinrichtingsproject De Wijers-Beleven. Als alles volgens plan verloopt, duren de werken tot april 2020.