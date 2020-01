Zonhoven maakt klimaatbeloftes voor Australische zusterstad EWH

14 januari 2020

11u37 0 Zonhoven De Australische bosbranden laat ook de inwoners Zonhoven niet onberoerd. De gemeente start met de actie ‘Zonhoven belooft’ waarbij inwoners worden aangespoord om klimaatbeloftes neer te pennen. Met de beloftes wil de gemeente de inwoners van haar Australische zusterstad Gayndah een hart onder de riem steken.

Sinds 1989 bestaat er een vriendschapsband tussen Zonhoven en Gayndah, een stadje in Queensland, Australië. De samenwerking focuste zich tot dusver vooral op toerisme, maar vanaf nu zet Zonhoven zich dus ook in op ecologisch vlak hoewel het ergste gevaar in Gayndah geweken is. Dat doet de Limburgse zustergemeente door haar inwoners aan te sporen hun leven iets klimaatvriendelijker te maken met behulp van kleine aanpassingen. Voor de een betekent dat kortere afstanden te voet of met de fiets afleggen, de ander belooft dan weer enkel nog flessen wijn in plaats van flessen water te kopen.

Inwoners verbinden zich aan de actie door hun beloftes op een porseleinen bord te noteren. De gemeente koos voor deze opmerkelijke methode omdat op die manier geen afval geproduceerd wordt. Bovendien heeft het bord nog een andere betekenis, namelijk: “Liever een belofte op mijn bord, dan wat Australië nu op haar bord krijgt.”

Naast inwoners, namen ook al vijftien Zonhovense bedrijven deel aan dit initiatief. Bovendien roept de gemeente op om ook donaties in de vorm van een geldsom over te maken. Voorlopig kon de gemeente al 2.800 euro verzamelen. Inwoners die graag hun steentje willen bijdragen met een belofte of donatie kunnen surfen naar de website van de actie.