Zonhoven maakt 25.000 euro vrij voor ondersteuning lokale economie Dirk Selis

23 mei 2020

15u04 0 Zonhoven De gemeente Zonhoven zal €25.000 van haar budgetten voor lokale economie vervroegd vrijmaken. Schepen van Economie Frank Vandebeek (Open Vld) zal de middelen gebruiken om een promocampagne voor de Zonhovense handel uit te werken samen met de lokale middenstand.

“De campagne wordt momenteel voorbereid en past in het globaal plan voor de economische relance in Zonhoven”, vertelt schepen Frank Vandebeek. “Toen de winkels sloten lag de klemtoon op het geven van financiële ademruimte door specifieke belastingen uit te stellen en handelaars te begeleiden naar beschikbare premies. Maar nu we in een volgende fase zitten, bekijkt de gemeente hoe de vraag bij de Zonhovense consument kan gestimuleerd worden. We mikken op een uitrol in de zomermaanden en zijn hierover in overleg met de Zonhovense middenstands-organisaties. Een sterke promocampagne moet de lokale handel doen heropleven.”