Zonhoven krijgt vanaf volgend jaar een nieuwe school: basisschool 'de Kosmos'

07 juni 2019

16u01 0 Zonhoven Vanaf volgend schooljaar heeft Zonhoven er een nieuwe basisschool bij. ‘De Kosmos’ verwelkomt vanaf 1 september leerlingen die voor traditioneel onderwijs kiezen mét een totaal nieuwe aanpak. De school gaat experimenteren met nieuwe methodes, en leerlingen van verschillende klassen regelmatig samenbrengen.

“Het is een nieuw project, dat eigenlijk nergens anders bestaat,” legt directeur Robbie Courtois uit. “Je hebt onderwijstypes die kiezen om de klassieke onderwijsprogramma’s los te laten. Op deze campus heb je bijvoorbeeld zo al freinetschool de Toverfluit. Vaak zijn daar interessante ideeën en methodes die daar gebruikt worden. Maar er zijn toch ook veel leerlingen die gebaat blijven bij een traditioneel onderwijsprogramma. Dat willen wij in het gebouw er vlak naast aanbieden. We gaan het klassieke onderwijsprogramma wel combineren met een aantal nieuwe methodes. Zo gaan ook wij regelmatig klassen samen zetten en kinderen van elkaar laten leren. Het probleem is dat we vandaag eigenlijk niet weten wat de toekomstige generaties precies moeten kennen: de wereld verandert immers veel te vlug. De kennis van vandaag is heel snel verouderd. Daarom zijn vaardigheden en problemen leren oplossen steeds belangrijker.”

School met filmstudio

De school krijgt zelfs een eigen filmstudio met een ‘greenwall’. “Logisch, want anno 2019 leer je veel op Youtube. Kinderen moeten die vaardigheden snel ontdekken. We geven de oudste kinderen de eerste programmeerlessen met behulp van robotjes. Ook de jongere kinderen gaan we via spelletjes vertrouwd maken met plannen, en dus eigenlijk de eerste stap naar programmeren.” De nieuwe school komt in de gebouwen van de huidige basisschool Windekind. Die verdwijnt vanaf volgend schooljaar. “Alle ouders zijn ingelicht, en alle kinderen kunnen mee instappen in onze nieuwe school. Nieuwe leerlingen zijn eveneens welkom,” aldus de directeur. “We starten gewoon helemaal opnieuw, met een totaal nieuwe aanpak. Speciaal daarvoor gaan we het schoolgebouw grondig renoveren. Naast de filmstudio komt er nog een podium waar de kinderen leren om hun werk te tonen. Tegen 1 september 2019 zijn we klaar.”

Nieuwe campus

De school en de gemeente hebben trouwens grote ambities met de hele campus tussen de Gulden Boomkensweg en de Genkerbaan. “De freinetschool naast ons kampt vandaag met plaatsgebrek,” aldus directeur Robbie Courtois. “Zij willen graag uitbreiden. En ook voor ons is een nieuwbouw op termijn toch wel een optie. Bovendien zitten we op een groot domein, met ook weilanden en een sporthal. Er zijn heel wat mogelijkheden. Er lopen gesprekken met de gemeente om de hele campus beter te ontwikkelen. Het is tenslotte een mooie groene long, vlakbij het centrum van Zonhoven. Al zal de totale herinrichting van de campus wel iets zijn voor de langere termijn. Intussen willen van onze nieuwe basisschool al een succes maken.”

