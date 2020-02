Zonhoven kiest nu ook beste coach op Kampioenenviering EWH

06 februari 2020

17u53 0 Zonhoven Naar jaarlijkse traditie zet Zonhoven binnenkort haar sportieve kampioenen in de bloemetjes. Nieuw dit jaar is de prijs voor de beste coach van het afgelopen sportseizoen. Opvallend is dat de Zonhovenaars de winnaar zelf mogen bepalen.

De kampioenenviering huldigt de sportkampioenen van 2019 en de ploegsportkampioenen van het seizoen 2018-2019. In totaal worden er vier trofeeën uitgereikt: sportbelofte, sportverdienste, sportvereniging en beste coach. Die laatste categorie is nieuw dit jaar, met een spannende strijd tussen twee genomineerde coachen als gevolg.

De genomineerden voor de categorie ‘best coach’ zijn Tom Creemers (34) en Wim Tielens (40). Creemers is al tien jaar actief als coach. Hij is actief bij tennisclub TC Basveld waar hij de jeugdwerking mee hielp uitbouwen. Tielens is de trainer van de provinciale U-10 voetbalploeg United FC. Hij is een gepassioneerde voetballer en coach die steeds bij een club binnen Zonhoven was aangesloten.

Zonhoven roept haar inwoners op om via Facebook te stemmen voor een van de coaches. Dit kan nog tot maandag 10 februari om 12 uur. De Kampioenenviering zelf vindt plaats op 14 februari om 19.30 uur in de evenementenhal Den Dijk.