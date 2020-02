Zonhoven geeft verjaardagsdozen aan kinderen uit kwetsbare gezinnen EWH

03 februari 2020

16u21 0 Zonhoven Zonhoven gaat investeren in de verjaardagsfeestjes van kansarme kinderen. Dat doet de gemeente door samen met vzw 't Kietelt een verjaardagsdoos aan kinderen uit kwetsbare gezinnen te schenken. Het project kadert in het welzijnsbeleid van Zonhoven.

De samenwerking richt zich op kinderen van 3 tot 12 jaar uit kwetsbare gezinnen. Op die manier wil het gemeentebestuur ervoor zorgen dat elk Zonhovens kind zijn of haar verjaardag kan vieren. Het bestuur stelde immers vast dat het ook in Zonhoven niet evident is voor alle kinderen om een verjaardagsfeestje te geven of alle klasgenootjes te trakteren.

De gemeente werkt samen met vzw 't Kietelt, een vzw die bekend staat voor de creatie van verjaardagsdozen. In de dozen vinden kinderen alles wat ze nodig hebben om het perfecte verjaardagsfeestje te geven. Zo bevat de doos onder andere uitnodigingen, versiering en een traktatie voor de klasgenootjes. Bovendien krijgt elke jarige nog een geschenkje erbovenop.

De verjaardagsdozen kaderen in het Zonhovens welzijnsbeleid om te verbinden, versterken en verzorgen. In 2020 wordt daarvoor een budget van 4.000 euro uitgetrokken. Bovendien gaat de gemeente actief op zoek naar locaties voor de verjaardagsfeestjes indien de feestjes niet bij de kinderen thuis kunnen plaatsvinden. In dat geval rekent de gemeente op de samenwerking met haar (jeugd)verenigingen.

