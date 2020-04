Zonhoven bestelt herbruikbare mondmaskers voor inwoners Emelie Wojcik

30 april 2020

16u35 0 Zonhoven Het Zonhovense gemeentebestuur heeft een bestelling geplaatst om elke inwoner ouder dan zeven jaar van een mondmasker te voorzien. Verder blijft de gemeente betrokken in de Limburgse groepsaankoop en roept het bestuur op tot solidariteit.

Elke Zonhovenaar ouder dan zeven jaar zal binnenkort een duurzaam en herbruikbaar stoffen mondmasker ontvangen. “Begin deze week startte Zonhoven een eigen procedure voor de aankoop”, schrijft burgemeester Johny De Raeve op Facebook. “De geijkte procedure voor de aanbesteding kon gisterenavond al worden afgesloten. Meteen daarna heb ik in spoedzitting het schepencollege samengeroepen, waar de bestelling geplaatst werd.”

Toch blijft de gemeente betrokken bij de Limburgse groepsaankoop van mondmaskers. “Stoffen mondmasker zullen, naast de goede reflexen die we nu al hebben aangeleerd, helpen in de exitstrategie. Daarnaast kopen we ook samen met vele andere Limburgse gemeenten via de provincie mondmaskers aan. Gisteren vond de testprocedure plaats van de toegezonden stalen. Vandaag beslist de deputatie over het voorstel tot gunning. Hierna worden bestellingen geplaatst.”

Naast de eigen aankoop en de groepsaankoop van mondmaskers, blijven vrijwilligers ook nog stoffen maskers maken. “Ik wil iedereen die zich hiervoor belangeloos inzet bedanken”, besluit de burgemeester.