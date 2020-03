Zonhoven belt met 80-jarige inwoners om hulp aan te bieden Emelie Wojcik

23 maart 2020

17u27 0 Zonhoven Na het succes van het digitale platform ‘Zonhoven Zorgt’, lanceert het gemeentebestuur ‘Zonhoven Belt’. Dat initiatief richt zich vooral op oudere Zonhovenaren die minder vertrouwd zijn met digitale hulpmiddelen. Ook zij kunnen volgens het gemeentebestuur immers een helpende hand gebruiken.

Zonhoven Zorgt is een platform waarbij burgers elkaar tijdens de coronacrisis helpen met allerlei klussen uitvoeren. Vooral risicopatiënten en zelfstandig wonende ouderen maken gebruik van dat platform. “Het online platform wordt druk bezocht en de vrijwilligers die een handje willen toesteken bieden massaal hun hulp aan”, zegt Frank Vandebroek, schepen van Welzijn en Economie (Open VLD). “Maar we zijn er ons ook van bewust dat de kwetsbaarste groep van onze samenleving, laat ons zeggen de tachtigplussers, niet volledig mee is met de digitale wereld van Facebook en websites. Daarom lanceert de gemeente ‘Zonhoven belt’.”

Zestig vrijwilligers

Achter het nieuwe Zonhovense initiatief staat een team van gemeentemedewerkers dat actief contact opneemt met alle tachtigplussers die niet in het rusthuis of zorgcentrum wonen. Ze doen dat door hen telefonisch te vragen waar er hulp geboden kan worden. Die hulpvragen worden op hun beurt weer beantwoord door een enthousiast team van zestig vrijwilligers die staan te trappelen om in actie te schieten.”

Hulp nodig? Bel naar 011 81 05 08 of 0493 89 02 22. Verder ontvangt elke Zonhovenaar in de loop van de week een hulpvraag en hulpaanbod-kaartje. Het digitale platform ‘Zonhoven Zorgt’ is bereikbaar via de website van de gemeente.