Wafelbedrijf Avieta even geëvacueerd na brand RTZ

18 september 2019

17u46 1 Zonhoven Langs de Industrieweg-Zuid op het bedrijventerrein De Waerde in Zonhoven is woensdagnamiddag brand uitgebroken bij het wafelbedrijf Avieta. Een transportband was er stilgevallen, waarna er plots ook een smeulende brand ontstond.

Het vuur werd kort voor 14 uur opgemerkt. Meteen liet de directie de bedrijfshal evacueren en verzamelde het personeel op de achterliggende parking. Brandweerzone Zuid-West Limburg kwam intussen ter plaatse voor een controle in het gebouw. “Kennelijk was er een technisch probleem met de transportband. De machine is beschadigd, maar de brand zelf was door het personeel al geblust nog voor onze aankomst.” Na de controle door de brandweer werd de hal opnieuw vrijgegeven, maar door de technische problemen kon de productie woensdag nog niet volledig hervat worden.