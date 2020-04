Vrouw (25) met geweld om het leven gebracht in Zonhoven, haar vriend (36) is opgepakt Marco Mariotti

03 april 2020

18u50 196 Zonhoven De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft vrijdagvoormiddag een levenloos lichaam aangetroffen in een woning in de Schelstraat in Zonhoven. Het slachtoffer van 25 jaar blijkt met geweld om het leven te zijn gebracht. De verdachte - haar vriend - werd opgepakt. Zijn zaak ging eerder deze maand nog failliet.



De politie kreeg om 10.15 uur een oproep binnen van iemand die naar eigen zeggen iets verdachts had opgemerkt. De politie ging ter plaatse en trof het levenloze lichaam van de 25-jarige Naomi Melaer aan.

Uit onderzoek blijkt dat ze met geweld om het leven werd gebracht. Haar partner, de 36-jarige Christophe V. is opgepakt. Hij wordt beschouwd als mogelijke verdachte. De man is afkomstig uit Ham maar woonde sinds kort in Zonhoven.

Het koppel woonde nog maar sinds 1 januari 2020 in het huis dat ze huurden. Nauw contact met de buren was er nog niet. “Ze hadden onlangs wel samen een pup gekocht waar ze voor zorgden”, klinkt het bij buren. “Woensdag heb ik ze zeker nog samen in de tuin gezien, spelend met de hond. Verder hebben we niets speciaals gehoord of vernomen.” De man moest vrijdagavond om 21 uur nog steeds verhoord worden.

Failliet

Vrienden van Naomi zeggen dat ze al een tijdje een minder goede relatie had. Hij kon bijzonder jaloers zijn had zij verklaard aan vrienden. “Ik had haar al gezegd bij hem weg te gaan”, zegt een kennis. “Ongelooflijk dat het nu zo moet eindigen.” Naomi werkte in de Galeria Inno in Hasselt en werd er graag gezien.

Opvallend is dat Christophe V. vorige maand nog failliet werd verklaard bij de Hasseltse ondernemingsrechtbank.

Het labo en de federale gerechtelijke politie gingen ter plaatse en voerden een voornamelijk digitaal technologisch onderzoek uit. “Op die manier wordt er zo weinig mogelijk DNA en andere sporen verspreid of gewist.”

Het parket Limburg benadrukt dat iedereen die geweld meemaakt of getuige is van geweld, steeds contact kan opnemen met de politie of met het oproepnummer 1712 (Vlaamse hulplijn voor geweld ) of via de website https://1712.be/