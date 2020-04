Vriend aangehouden in moord op Naomi Melaer (25): autopsie moet maandag meer duidelijkheid verschaffen Dirk Selis

05 april 2020

16u46 0 Zonhoven De onderzoekrechter van Hasselt heeft Christophe V. nu ook officieel aangehouden in het onderzoek op de moord van zijn 25-jarige vriendin Naomi Melaer. Maandag vindt een autopsie plaats op haar lichaam.

De politie Limburg Regio Hoofdstad trof vrijdagvoormiddag het levenloze lichaam van de 25-jarige Naomi Melaer aan in haar woning in de Schelstraat in Zonhoven. Het slachtoffer bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. Christophe V. - haar vriend - werd opgepakt. Het labo en de federale gerechtelijke politie gingen ter plaatse en voerden een voornamelijk digitaal technologisch onderzoek uit. “Op die manier wordt er zo weinig mogelijk DNA en andere sporen verspreid of gewist”, klinkt het bij het parket.

Autopsie

“Christophe V. werd ondertussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Deze besliste om de man na een eerste verhoor aan te houden”, zegt woordvoerder Bruno Colpin van Parket Limburg. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen over de precieze doodsoorzaak. “Mijn cliënt wil en zal meewerken aan het onderzoek”, zegt zijn advocaat, meester Lisa ceunen. Maandag zal naar alle waarschijnlijkheid de autopsie plaatsvinden op het lichaam van Naomi Melaer. Die autopsie moet duidelijkheid verschaffen over de doodsoorzaak. Het koppel woonde nog maar sinds 1 januari 2020 in het huis dat ze huurden. Nauw contact met de buren was er nog niet. “Ze hadden onlangs wel samen een pup gekocht waar ze voor zorgden”, klinkt het bij buren. “Woensdag heb ik ze zeker nog samen in de tuin gezien, spelend met de hond. Verder hebben we niets speciaals gehoord of vernomen.”

Drugs

Vrienden van Naomi zeggen dat ze al een tijdje een minder goede relatie had. Hij kon bijzonder jaloers zijn, had ze verklaard aan vrienden. “Ik had haar al gezegd bij hem weg te gaan”, zegt een kennis. “Ongelooflijk dat het nu zo moet eindigen.” Naomi werkte in de Galeria Inno in Hasselt en werd er graag gezien. Opvallend is dat Christophe V. vorige maand nog failliet werd verklaard bij de Hasseltse ondernemingsrechtbank.

Het parket Limburg benadrukt dat iedereen die geweld meemaakt of getuige is van geweld, steeds contact kan opnemen met de politie of met het oproepnummer 1712 (Vlaamse hulplijn voor geweld ) of via de website https://1712.be/