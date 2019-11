Volgende week vrijdag gaat N72 in Ter Donk terug open RTZ

06 november 2019

17u06 0 Zonhoven Nog heel eventjes doorbijten en dan is de verkeershinder in de Wijerstraat-Beringersteenweg (de N72) in Ter Donk (Zonhoven) voorbij. Ter hoogte van het kruispunt ‘Wit Paard’ werd de voorbije maanden de rijbaan heraangelegd met een veilige middenberm en gescheiden fietspaden.

Het kruispunt stond tot voor kort bekend als een ‘zwart punt’ met erg veel verkeersongevallen. Tijdens de werken die vorig jaar begonnen, werd de drukke gewestweg afgesloten in de richting van de Halveweg. Bestuurders moesten al die tijd omrijden. Op lokale wegen werd het merkelijk drukker.

“Vorige week werd het betonnen fietspad afgewerkt”, aldus schepen van Openbare Werken Johan Schaepen (Open Vld). “Daar wordt nu de laatste verharding in printbeton tegenaan gestort.” Het grootste deel van de wegenwerken zijn deze week trouwens al klaar. “Maar er zijn nog enkele aanpassingen nodig. Rekening houdend met het weer, verwachten we dat de weg vrijdag 15 november om 16 uur weer open kan in beide richtingen.”