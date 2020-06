Vijf bestuurders betrapt met glas teveel op MMM

19 juni 2020

18u09 0 Zonhoven De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft meerdere bestuurders gecontroleerd op alcohol. Vijf personen liepen daarbij tegen de lamp.

In de Voortstraat in Lummen en op willekeurige locaties in Zonhoven vonden controles plaats. Er werden in totaal 5 bestuurders onderschept die te veel gedronken hadden. Vier bestuurders zaten onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. De rijbewijzen van deze bestuurders werden tijdelijk ingetrokken.

Tijdens de controle in de Voortstraat probeerde een bestuurder te vluchten maar een politieploeg hield hem staande. Hij beschikte niet over een geldig rijbewijs en testte positief op drugs. Het voertuig werd getakeld.

Op de Heuveneindeweg in Zonhoven werd een voertuig uit het verkeer gehaald omdat de bestuurder meer dan 120 kilometer per uur reed in de zone waar maximaal 70 was toegelaten. De bestuurder had teveel gedronken en rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Hetzelfde gebeurde op de Beringersteenweg.