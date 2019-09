VIDEO. Luc Vekemans (57) maakt samen met Bart Peeters lied voor eigen begrafenis: “Prachtige herinnering met positieve noot” Birger Vandael

19 september 2019

15u52 16 Zonhoven Zonhovenaar Luc Vekemans (57) was een creatieve duizendpoot. Hij reisde de wereld rond als fotograaf en tokkelde in zijn vrije tijd geregeld op zijn gitaar. Sociaal als hij was, speelde hij zelfs in een bandje. Toen hij vier jaar geleden een hersenbloeding kreeg en aan één kant verlamd was, leerde hij piano spelen. En op die manier verraste hij samen met Bart Peeters zijn vrienden en familie op zijn eigen begrafenis. Het resultaat ziet u vanavond in ‘Merci voor de Muziek’.

Vorig jaar rond Kerstmis kreeg Luc het vreselijke nieuws te horen dat hij leed aan botkanker, en dat de ziekte op de koop toe was uitgezaaid. In april moest de wereld afscheid van hem nemen. Maar Luc had toch nog een verrassing in petto. De papa van tweelingzussen Rani en Kelly had samen met Bart Peeters een liedje voorbereid dat de zanger zelf kwam zingen. “We wisten wel dat hij meedeed aan een tv-programma en stonden zelfs een keer de tv-makers te woord. We dachten echter dat het ging om een reeks rond palliatieve mensen. Tot bleek dat hij nog een laatste verrassing voor ons allemaal achterliet”, vertelt Rani.

Meegenomen naar concert

In het nummer zingt de Vlaamse kleinkunstzanger over het leven van Luc, zijn werk als luchtverkeersleider bij het leger, zijn hobby’s en de mensen rondom hem. Vanavond zal in het VRT-programma duidelijk worden hoe het hele nummer tot stand is gekomen. “Papa had ons enkele weken voor zijn overlijden zelfs nog meegenomen naar een concert van Bart Peeters”, glimlacht Rani. “We hadden toen niets door en dachten dat hij hem gewoon graag wou zien.”

Geen koffietafel, wel champagne

“Deze manier van afscheid nemen typeert papa”, gaat de 24-jarige dochter van Luc verder. “Hij is altijd een babbelaar vol ideeën geweest. Ook zijn eigen begrafenis heeft hij geheel zelf in handen genomen. Zo vroeg hij nog om geen koffietafel te organiseren, maar een afscheid met champagne. Het is helaas allemaal nog sneller gegaan dan voorspeld, maar toch vond hij dus nog de tijd om mee te werken aan het programma.”

Op zijn gitaar spelen lukte Luc door zijn verlamming niet meer, maar piano kon hij wél nog spelen, zij het met één hand. Op die manier begeleidt hij het nummer in de begrafenis. “Het is letterlijk en figuurlijk een einde met een positieve noot. Ook het programma focust niet op het lijden, wel op het warme afscheid. Er komt zelfs een beetje humor aan te pas”, stelt Rani. Inmiddels is het vijf maanden geleden dat de opnames werden gemaakt. “Het programma haalt alle emoties van toen nog eens naar boven, maar we vinden dat niet zo erg. Het is leuk om deze herinnering over te houden. We hebben de cd met het nummer dan ook opgevraagd (en inmiddels ontvangen, red.).”

‘Merci voor de Muziek’ komt vanavond na Thuis om 20.37 uur op één. De uitzending is achteraf te herbekijken via VRT.nu.