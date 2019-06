Video: Grootschalige politieactie op de N74 omleidingsweg in Zonhoven Toon Royackers

20 juni 2019

22u18 0 Zonhoven De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad heeft donderdagavond samen met de belastingdienst en de douane een grootschalige actie gehouden op de N74 Omleidingsweg in Zonhoven.

Tientallen bestuurders werden uit het verkeer gehaald. Eéntje probeerde tijdens de actie zelfs nog snel over de middenberm weg te vluchten, maar hij kon alsnog gevat worden. Verschillende bestuurders werden betrapt met rode diesel in hun wagen, anderen keerden met een PV wegens technische gebreken naar huis. De diensten inden voor enkele duizenden euro’s aan achterstallige boetes. De volledige resultaten van de actie worden later bekend gemaakt.