Video: Fanfare en priesterlijke zegening voor Limburgse fietstocht voor dementievriendelijkheid Toon Royackers

13 juni 2019

14u42 2 Zonhoven De fanfare stond donderdagmorgen klaar aan het Woon en Zorgcentrum Catharina in Zonhoven. Net als tientallen fietsers die vandaag door Limburg trappen, om te vragen voor meer dementie-vriendelijkheid. Voor hun vertrek kregen ze eveneens de aanmoediging van priester Rik Renckens die hen aan de start kwistig met wijwater zegende.

Initiatiefnemer is Jean Aerts die een aantal jaren geleden zelf zijn echtgenote verloor door jongdementie. Zij werd destijds goed verzorgd in het woon- en zorgcentrum Catharina. “Daarom vertrekken we hier met een grote sponsorloop richting zorgcentrum Sint Jozef in Munsterbilzen”, legt Jean uit. “Ook daar worden mensen met dementie geholpen. Zorgcentrum het Dorpvelt terug in Zonhoven wordt eveneens aangedaan. Wij zamelen met onze sponsortocht geld in voor het onderzoek, maar we willen iedereen ook vragen om meer dementievriendelijkheid. De patiënten leven misschien in een eigen wereld, maar we kunnen ze wel steunen en laten voelen dat we toch nabij zijn.”