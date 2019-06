Video: Bestuurder gewond na klap tegen tekstkar op de middenberm Toon Royackers

04 juni 2019

19u33 1 Zonhoven Op het kruispunt van de Vertakking in Zonhoven is dinsdagavond een bestuurder geslipt. De wagen reed kort na 18 uur richting Houthalen, toen hij plots naar de middenberm schoof.

Daar knalde de auto aan hoge snelheid tegen de elektronische ‘tekstkar’ die al enkele maanden opgesteld staat. Die kar met zonnepanelen en een infobord kondigt de wegenwerken aan op de nabijgelegen N72 richting Beringen. Bestuurders moeten daardoor aan het volgende kruispunt rechtdoor rijden, en omrijden via de E314 snelweg. Door het ongeval is het elektronische informatiebord echter helemaal vernield. De wagen zelf werd terug naar de rijbaan gekatapulteerd en kwam aan de overkant tot stilstand. Een ziekenwagen bracht de bestuurder dinsdagavond gewond naar het ziekenhuis. Door het ongeval verliep de avondspits vanaf de Vertakking richting het noorden van Limburg even erg moeizaam.