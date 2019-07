Verlaten caravan uitgebrand RTZ

10 juli 2019

Op een bosweg langs de Zwanenstraat in Zonhoven is woensdagmiddag een caravan in lichterlaaie gevlogen. Wandelaars zagen kort voor 12 uur een rookontwikkeling op het pad, en zij sloegen alarm bij de hulpdiensten. De caravan stond vlakbij camping Heidestrand, maar was verlaten. Brandweerpost Hasselt snelde nog ter plaatse, maar de woonwagen werd uiteindelijk toch volledig vernield. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.